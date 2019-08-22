46 ناديا يشاركون في بطولة بلاك بول للاسكواش

وأكد محمد رائف المدير التنفيذي لنادي بلاك بول للاسكواش ان البطولة التي تستضفيها حاليًا ملاعب بلاك بول التي بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى 28 اغسطس يشارك فيها 46 ناديًا وهو أكبر تجمع سواء في الأندية المشاركة أو عدد اللاعبين حيث بلغ المشاركين لـ1337 ناديا من مختلف الأعمار.

وتابع رائف أنه من ضمن الاندية المشاركة المعادي - الأهلي - الصيد المصري - هليوبوليس - الشمس - وادي دجله - الزهور - الرواد - النصر - هيئه قناه السويس - سموحة - سبورتينج - طنطا - بلديه المحلة - مجمع ٣ – ج.المنصوره - مدينه ٦ أكتوبر - قارون - طلائع الجيش - المنيا - الاتحاد - نيو جيزة - البرلسي - ماتش بوينت - كلينج شوت - بورسعيد - شباب الجزيرة.

يذكر أن نادى بلاك بول نظم بطولات عالمية للإسكواش في أخر عامين للرجال والسيدات شارك فيهم أفضل المنصفين عالميًا.