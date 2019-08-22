 بوتين يحذر من اعتماد صناعة الفحم الروسية على التصدير - بوابة الشروق
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بوتين يحذر من اعتماد صناعة الفحم الروسية على التصدير

أ ش أ
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 6:13 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 6:13 م

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مخاطر اعتماد صناعة الفحم في روسيا على الأسواق الخارجية بشكل كبير.

وقال بوتين- خلال اجتماع مع الحكومة الروسية بموسكو اليوم الخميس: " لقد ارتفع في عام 2018 الاستهلاك المحلي من الفحم إلى 180 مليون طن، وفي نفس العام قمنا بتصدير 210 ملايين طن"،مضيفا " إن الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية يخلق بعض التهديدات والمخاطر، وخاصة عندما تتقلب هذه الأسواق".

ولفت إلى أهمية زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية اللوجستية والاجتماعية في مناطق إنتاج الفحم، منوها بالمزايا التنافسية من الناحية اللوجستية التي يتمتع بها منتجو الفحم خارج روسيا خاصة في أستراليا وإندونيسيا.

يُذكر أن الاجتماع - حسب وكالة أنباء " تاس" الروسية0- شارك فيه حُكام الأقاليم الروسية التي يُستخرج فيها الفحم الحجري،حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه صناعة الفحم في روسيا وسبل تطوريها.

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