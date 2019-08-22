رئيس جهاز شئون البيئة بالغربية يراجع الاستعدادات لمجابهة السحابة السوداء

اجتمع الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس أيمن شتا، رئيس قطاع الفروع،اليوم الخميس، مع اللواء حامد هبيلة، سكرتير عام محافظ الغربية، والمسؤلين بالإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة بإقليم غرب الدلتا، والمهندس على بيومي، وكيل مديرية الزراعة بالغربية.

وتمت مناقشة كافة الاستعدادات والمهام والمسؤوليات بما يضمن القضاء على ظاهرة السحابة السوداء هذا العام، من خلال تطبيق منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة، بالسيطرة الكاملة على كافة ملوثات الهواء، من عوادم سيارات ومقالب القمامة العمومية والصناعات الصغرى من مكامير الفحم ومصانع الطوب غير المطورة.

كما تضمن الاجتماع الإجراءات والتدابير للتعامل مع قش الأرز كمسبب رئيسى فى الظاهر، وتنفيذ سياسية وزارة البيئة، من خلال تطبيق فكر المشروعات الريادية لتكون دافعا إلى دخول الشباب مجال العمل بالمخلفات الزراعية، من خلال توفير وزارة البيئة الدعم المادي والمعدات من مكابس وجرارات ومفارم باشتراطات ميسرة وقيمة إيجارية رمزية، تضمن الاجتماع التأكيد على التطبيق الواعي والكامل لقانون البيئة لردع للمخالفين.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على التأكيد على الهدف الرئيسي وهو إحكام السيطرة على كافة ملوثات الهواء، من خلال مراجعه الاستعدادات للموسم، وتذليل كافة العقبات وتلافي معوقات العمل خلال المواسم الماضية، وضرورة تكثيف الجهود المبذولة، والتعاون والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية.