مدن ملاهي ديزني تطرح تذاكر مخفضة لمن يرتادونها منتصف اليوم

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قررت شركة ديزني إصدار تذاكر مخفضة لزوارها الذين يرتادونها في وقت متأخر أثناء اليوم؛ للسماح لهم بالاستمتاع بأكبر قدر من أقسامها.

وأعلنت الشركة عن سعر التذاكر الجديدة لمنتصف اليوم على موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن "التذكرة الجديدة لمنتصف اليوم أصبحت متاحة الآن، وهي ذات فائدة كبيرة للعائلات من أجل الاستمتاع بمدن الملاهي الخاصة بنا".

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن عشاق مدن ملاهي ديزني أصبح بوسعهم الآن الاستماع بها دون تكبد مبالغ باهظة.

ووفقا للنظام الجديد، أصبح بوسع زوار مدن ديزني الحصول على تذكرة منتصف اليوم بسعر مخفض بدلا من تذكرة اليوم الكامل.