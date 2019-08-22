محافظ أسيوط يكرم إيمان خضر ومحمد عاطف لفوزهما بجائزة الدولة التقديرية

استهل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لقائه الدوري بالمواطنين بديوان عام المحافظة بتكريم الدكتور إيمان محمد حسين خضر الأستاذ المتفرغ بقسم النفسية والعصبية بكلية الطب بجامعة أسيوط لحصولها على جائزة الدولة التقديرية وتميزها العلمي، وتكريم الدكتور محمد عاطف الأستاذ المساعد بقسم الهندسية الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية، واللذين حظيا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العلم.

وكرم المحافظ الطالب سعد مخال سعد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية لفوزه بالمركز الأول فى مسابقة الـ "software" على مستوى الجمهورية وحصوله على جائزة خاصة من شركة أوراكل الأمريكية.

وأشاد "نور الدين" بفوز اثنان من علماء جامعة أسيوط بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وتكريمهم في عيد العلم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم العلماء والمتميزين في كافة المجالات وتشجيع جهود البحث العلمي والنهوض بالحركة العلمية في مصر لاستكمال مسيرة التنمية.

واستكمل المحافظ لقائه بالمواطنين بالاستماع إلى بعض مشاكل وطلبات المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة منهم والتي تمثلت في طلبات الحصول على فرصة عمل أو وحدات سكنية وقرر المحافظ عمل أبحاث اجتماعية لهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وعمل أبحاث اجتماعية لبعض الحالات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب الراغبين في فتح محال تجارية بالسوق المركزى بحي شرق أسيوط بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة والسوق المركزى بحي غرب أسيوط.