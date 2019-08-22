قوات عراقية تقتل 3 من داعش شمال شرقي محافظة ديالي

أفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الخميس، بمقتل 3 من عناصر تنظيم داعش في اشتباكات مسلحة في قرية شمال شرقي محافظة ديالي.

وقالت المصادر إن عناصر من تنظيم داعش هاجموا اليوم نقطة تفتيش مشتركة للجيش والحشد الشعبي في منطقة قرة تبه شمال شرقي محافظة ديالي، وجرى تبادل لإطلاق النار ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر داعش وإصابة اثنين من الجنود العراقيين بجروح.

وتنشط خلايا لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد رغم العمليات التي تنفذها القوات العراقية بالتعاون مع قوات التحالف لملاحقة خلايا التنظيم وخاصة في محافظات كركوك والموصل والأنبار وصلاح الدين وديالي.