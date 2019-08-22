«الصحة العالمية»: حملة التطعيم الثانية ضد الكوليرا تصل لنحو 400 ألف شخص في عدن وتعز والضالع باليمن

أكدت منظمة الصحة العالمية أن حملة التطعيم عن طريق الفم والتي استمرت لستة أيام لمكافحة الكوليرا في اليمن قد وصلت إلى نحو 400 ألف شخص بمن فيهم نحو 65 ألف طفل دون سن الخامسة في عدن والضالع وتعز باليمن.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها في جنيف اليوم الخميس، أن الحملة تعمل حيث يوجد عدد كبير من المشتبه بإصابتهم بالكوليرا وحالات الإسهال المائي الحاد، مشيرة إلى أن الأشهر القليلة الأولى من العام الجاري 2019 كانت شهدت زيادة في حالات الإسهال المائي الحاد المبلغ عنها في أكثر من 95 % من المناطق في جميع أنحاء اليمن.

وأضافت أنه بين شهري يناير ونهاية يوليو كان هناك ما يقرب من 536 ألف حالة مشتبه بإصابتها و773 حالة وفاة مرتبطة حيث يمثل الأطفال دون سن الخامسة ربع جميع الحالات المشتبه بها.

وذكرت المنظمة الدولية أنه ومنذ أبريل 2017 تسبب وباء الكوليرا والإسهال المائي الحاد باليمن في نحو مليوني حالة مشتبه بها للإصابة بالكوليرا و3500 حالة وفاة مرتبطة، ونوهت إلى أن ما يقرب من الثلث كانوا من الأطفال دون سن الخامسة بما في ذلك 711 حالة مرتبطة.

وأكدت المنظمة أن تفشي المرض في اليمن يظل الأكبر لتفشي الكوليرا في العالم وأكدت منظمة الصحة أنها تعمل مع يونيسيف وكافة الشركاء من أجل السيطرة ومنع أي تفشي للمرض في المستقبل.