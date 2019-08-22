وزير الخارجية البحريني يؤكد اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع بريطانيا

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة التي تربطها مع المملكة المتحدة، مؤكدا اهتمام المملكة بتعزيز العمل الثنائي مع المملكة المتحدة على مختلف المستويات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير البحريني اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى البحرين، رودريك دراموند، لتسليم نسخة من أوراق اعتماده.

من جانبه، أشار السفير البريطاني إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البحرين والمملكة المتحدة، مؤكدًا أنه سيذل قصارى جهده للدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.