 وزير الخارجية الإيراني: لن نبدأ حربا في الخليج لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني: لن نبدأ حربا في الخليج لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا

نور رشوان
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 10:56 ص | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 10:56 ص

 

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حرص بلاده للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج.

وقال حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الخميس، إن إيران لن تبدأ حربًا في الخليج إلا أنها مستعدة للدفاع عن نفسها.

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