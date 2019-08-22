وزير الخارجية الإيراني: لن نبدأ حربا في الخليج لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا

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جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حرص بلاده للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج.
وقال حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الخميس، إن إيران لن تبدأ حربًا في الخليج إلا أنها مستعدة للدفاع عن نفسها.