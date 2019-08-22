البابا يسمح لفتاة مريضة بالتصفيق والرقص على المسرح أثناء العظة

فتاة ترقص وتصفق على المسرح أثناء إلقاء البابا فرنسيس عظة في الفاتيكان يوم الأربعاء. تصوير: ريمو كاسيلي - رويترز

أدخل البابا فرنسيس البهجة على قلوب الجماهير عندما أمر بترك فتاة مريضة ترقص وتصفق بحرية بعد أن صعدت على المسرح أثناء إلقائه عظة يوم الأربعاء.

وأفلتت الفتاة، التي كانت ترتدي قميصا ورديا عليه كلمة ”حب“ بالإنجليزية، من أمها في الصف الأول للحضور وصعدت على المسرح الرخامي الكبير. وظلت تتمايل ذهابا وإيابا أمام البابا ومن حين لآخر كانت تصفق بقوة.

وأشار البابا لرجال الأمن بعدم التعرض لها. وعادت الفتاة إلى أمها التي حاولت السيطرة عليها لكنها أفلتت منها مرة أخرى لتصعد على المسرح من جديد وسط تصفيق حار من الحشود في الفاتيكان.

وقال البابا في نهاية العظة التي امتدت لأكثر من ساعة ”هذه الفتاة المسكينة ضحية مرض ولا تعي ما تفعله“.



وأضاف ”عندما نرى شخصا يعاني فعلينا أن نصلي“.



