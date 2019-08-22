ضبط 7 طلاب نشروا أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية على مواقع التواصل الاجتماعي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7 طلاب نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص مقيم دائرة مركز شرطة مغاغة بمديرية أمن سوهاج بإدارة مجموعة تحت مسمى "تسريبات أدبي" عبر أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت، وإرسال رسائل تتضمن نشر أسئلة وإجابات إمتحان مادة اللغة الإنجليزية "ثانوية عامة دور ثاني" أثناء انعقاد اللجان.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق بين قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف محمول" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار اليها وأسئلة امتحان اللغة الإنجليزية "دور ثاني".

وباستكمال الفحص تبين أنه مشترك في 8 مجموعات غش امتحانات ثانوية عامة تحت مسميات مختلفة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتسهيل الغش للراغبين من الطلاب.

كما أسفرت الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط 6 طلاب لقيامهم بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة "دور ثاني" والإجابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحوزتهم هواتف محمولة عليها صور أسئلة امتحان مواد (الأحياء، تفاضل وتكامل، الجغرافيا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.