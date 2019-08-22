كوريا الجنوبية: تباين المواقف بين الكوريتين قابل للتنسيق عبر الحوار

أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، في ردها على تحذير (بيونج يانج) من صعوبة إجراء الحوار مع (سول) لقيام الأخيرة بشن اعتداءات عسكرية ضدها، بأنه يمكن تنسيق مواقف الجانبين المتباينة في حال اجتمعا على طاولة الحوار.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن مسؤول في وزارة الوحدة، قوله في تصريح له تعليقا على تصريحات أدلى بها متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيونج يانج "إن الحوار والتعاون هما الطريقان الوحيدان للوفاء بتعهدات البيان المشترك والموقع عليه من جانب زعيمي البلدين"، داعيا كوريا الشمالية مجددا على الاستجابة بصورة إيجابية لمساعي بلاده المبذولة من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتطوير العلاقات بين الكوريتين.

يذكر أن كوريا الشمالية أكدت، في وقت سابق، أنه لا يوجد تغير في موقفها لحل جميع القضايا عبر الحوار والتفاوض وبصورة سلمية، وليس لها أي اهتمام بالحوار المصاحب بالتهديدت العسكرية.