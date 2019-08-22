 مفوضية اللاجئين الأممية: لم يبد أي من أفراد الروهينجا استعدادا للعودة لميانمار - بوابة الشروق
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مفوضية اللاجئين الأممية: لم يبد أي من أفراد الروهينجا استعدادا للعودة لميانمار

د ب ا
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 4:23 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 4:23 م

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تساعد حكومة بنجلاديش في مراقبة العودة الطواعية لمسلمي الروهينجا لميانمار، إنه لا يريد أي من اللاجئين العودة.

وأضافت المفوضية في بيان اليوم الخميس حتى الآن، لم يبد أي ممن أجرينا معهم حوارات استعدادا للعودة في هذا الوقت".

وكان من المقرر أن تبدأ المحاولة الثانية لإعادة اللاجئين اليوم الخميس، عقب أن وافقت ميانمار على عودة 3450 شخصا من ضمن قائمة تضم أكثر من 22 ألف من أفراد الروهينجا قدمتها بنجلاديش.

ولكن لم يظهر أي لاجئ في المكان الذي كان من المقرر أن يشهد بدء عملية الإعادة.

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