تحرير 1057 مخالفة مرورية و146 انتظار خاطئ فى حملة بالقليوبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1057 مخالفة مرورية متنوعة.

وكانت توجيهات اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية لمدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة.

واسفرت حملة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي، عن تحرير 1057 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، و146 مخالفة انتظار خاطئ، و236 حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية، وحجز 19 دراجة، وتحصيل مبلغ 14600 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19 رخصة، و15 حالة تصالح، وتحصيل 3350 جنيها غرامة.