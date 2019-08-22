119 مليون جنيه تكلفة إنشاء 18 مدرسة جديدة للعام الدراسى الجديد بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم إنشاء 18 مدرسة جديدة تضم 266 فصلا بتكلفة 119 مليونا و700 ألف جنيه جارى تجهيزها بالأثاث اللازم لدخولها العملية التعليمية هذا العام الدراسى.

ووجه المحافظ -في بيان اليوم الخميس- رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني على المدارس بنطاق مراكزهم للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020، ومتابعة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة والسلامة الإنشائية من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه، مع نقل جميع المخلفات والقمامة خارج الأسوار ورفع أي إشغالات قد تعوق حركة الطلاب مع سرعة الانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد .