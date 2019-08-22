حل أزمة المدرسة الفنية الفندقية في جنوب سيناء

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تخصيص دور بمدرسة الصنايع بمدينة دهب لصالح طلبة المدرسة الفنية الفندقية لحين إنشاء مدرسة فندقية بالمدينة كما قرر توفير استراحة للمدرسين بمدينة دهب.

وأكد المحافظ أنه جرى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة فندقية بالمدينة لتخريج شباب ذو وعي بالعمل في مجال السياحة خاصة أن مدينة دهب تعد من أهم مدن خليج العقبة السياحية.

وأضاف أنه سيجري إنشاء المدرسة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة الحالية علي أن تفتح المدرسة مع بداية العام الدراسي 2020-2021 .

جاء ذلك اليوم خلال زيارة المحافظ لمدينة دهب للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين ودراسة حلولها مع المختصين على أرض الواقع حيث بدأ المحافظ جولته بلقاء بمقر مجلس المدينة استمع خلاله لبعض المشكلات من رئيس المدينة وتم حل بعضها ودراسة البعض.