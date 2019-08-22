روسيا تطلق مركبة فضاء تحتوي على روبوت بشري إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت روسيا، اليوم الخميس، مركبة فضاء غير مأهولة، تحتوي على روبوت بشري يحمل اسم "فيدور"، إلى محطة الفضاء الدولية، في اختبار لصاروخ جديد.

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، في بيان لها، أن "صاروخ (سويوز 2.1 إيه) المجهز بنظام رقمي جديد للتحكم في الطيران، ومحركات تم تطويرها، يأتي ليحل محل الصاروخ (سويوز إف جي) المستخدم منذ عقود لاطلاق طواقم إلى الفضاء".

وتعتبر محطة الفضاء الدولية -التي تستخدم لإجراء تجارب قد يكون من المستحيل القيام بها على الأرض- في معظمها، تعاون بين طواقم روسية وأمريكية، وتمثل واحدة من أقوى العلاقات بين القوتين العظميين المتنافستين.

وقالت وكالة فضاء "روسكوسموس" الروسية، في بيان لها، إن الروبوت "سكايبوت إف-850"، المعروف أيضا باسم "فيدور"، وهو اسم روسي يستخدم للذكور، مصمم للقيام بعمليات تعتبر "خطيرة بالنسبة للإنسان بشكل خاص".