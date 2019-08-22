 العراق: مقتل 6 إرهابيين خلال عملية أمنية بمحافظة ديالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق: مقتل 6 إرهابيين خلال عملية أمنية بمحافظة ديالي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 1:31 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 1:31 م

نفذت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، عملية أمنية في محافظة ديالي، أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين بينهم 4 انتحاريين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان أوردته قناة (السومرية) اليوم، أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من قتل الإرهابيين بعد اشتباكات عنيفة بمنطقة قره تبه بديالي.

وأوضح البيان أنه بعد مقتل الإرهابيين، تبين أن من بينهم 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، من ضمنهم ما يسمى (بإعلامي ولاية ديالي) في منطقة قره تبه بمحافظة ديالي.

وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر (داعش) في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات الأخرى.

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