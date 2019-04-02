العثور على جثة في بولندا يحتمل أن تكون لمنتج سينمائي معروف فُقد الأحد الماضي

تمكنت فرق البحث والانقاذ في بولندا من العثور على جثة يحتمل أن تكون للمنتج السينمائي المعروف، بيوتر وزنياك ستاراك، الذي فُقد يوم الأحد الماضي بعد سقوطه في بحيرة من على متن زورق آلي.

وكتب نائب وزير الداخلية، ياروسلاف زيلينسكي، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، اليوم الخميس: "لقد تأكدت مخاوفنا. كل شيء يشير إلى العثور على جثة بيوتر وزنياك ستاراك".

ومن جانبها، أكدت الشرطة أنها عثرت على جثة في البحيرة، وقالت إنها يحتمل أن تكون جثة الرجل المفقود.

وكان وزنياك، ابن زوجة جيرزي ستاراك - وهو رجل الاعمال الصيدلي البارز وأحد أكبر الأثريلء في بولندا – فُقد في بحيرة كيساجنو في شمال شرق بولندا، في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي.

وتمكنت امرأة "27 عاما" كانت ترافقه على متن القارب، من الوصول إلى الشاطئ.