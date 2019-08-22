الدفاع العراقية تكشف عن تفكيك خلية إرهابية ثانية بمحافظة الأنبار

كشفت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية ثانية في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة "العربية الحدث"- إن الاستخبارات العسكرية العراقية تمكنت بعد 4 أيام من تفكيك واختراق خلية إرهابية ثانية خلال هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال أعضاء الخلية التي كانت تعمل على شكل مجموعات صغيرة؛ لضمان صعوبة اختراقها في مناطق جزيرة الرمادي والبو ذياب والجريشي بالأنبار".

وأكدت الوزارة أن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات اعتقال وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أفادت -في وقت سابق- باختراق وتفكيك خلية إرهابية، وإفشال مخطط لاستهداف المواطنين في منطقتي جزيرة الرمادي والكرمة بالأنبار.