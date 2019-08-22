 الخارجية السورية: الجيش يفتح معبرا إنسانيا في منطقة صوران بريف حماة الشمالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية السورية: الجيش يفتح معبرا إنسانيا في منطقة صوران بريف حماة الشمالي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 10:53 ص | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 10:53 ص

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، أن الجيش السوري فتح معبرا إنسانيا في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي.

وقال مصدر بالخارجية السورية ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ "إنه في إطار الاهتمام بأوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات المجموعات الإرهابية، قام الجيش السوري بفتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري".

وأضاف أن المعبر يهدف لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، موضحا أن الجيش سيوفر كافة احتياجات المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

وكان مصدر ميداني سوري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن سيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وبدء عمليات التمشيط وفك الألغام فيها، بعد تحريرها من إرهابيي "جبهة النصرة".

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