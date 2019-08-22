أهلي جدة يتعادل مع العدالة بالدوري السعودي

أهدر الأهلي نقطتين ثمينتين في بداية مسيرته ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) هذا الموسم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه العدالة اليوم الخميس في المرحلة الأولى للمسابقة.

وظهر الأهلي بشكل باهت للغاية على مدار شوطي المباراة، مما أصاب محبيه بالإحباط من البداية المخيبة له في البطولة، التي يسعى لاستعادة لقبها الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، لاسيما وأن منافسه أحد الوافدين الجدد للمسابقة.

وبادر الأهلي بالتسجيل عبر لاعبه الصربي دانييل أليكسيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن البديل السنغالي أليو سيسي أدرك التعادل للعدالة في الدقيقة 88، ليضع حدا لسوء الحظ الذي صادف الفريق الضيف، الذي أهدر أكثر من فرصة محققة للتعادل، وينال نقطة مستحقة هي الأول في تاريخه بالمسابقة، التي يشارك فيها للمرة الأولى.

يذكر أن هذا هو الموسم الثالث على التوالي الذي يعجز خلاله الأهلي عن تحقيق الفوز في مباراته الأولى بالبطولة.

وبدأت المباراة بنشاط هجومي من جانب الأهلي، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة عبر لاعبه عبدالفتاح عسيري، الذي أطلق قذيفة من على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة علت العارضة بقليل.

واكتسب فريق العدالة الثقة بمرور الوقت، وبدأ مبادلة الأهلي الهجمات، حيث شهدت الدقيقة 20 التسديدة الأولى للضيوف عن طريق الملجاشي كاروليس اندريا ماستينور، الذي صوب من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب في ظل استحواذ متبادل على الكرة بلا فعالية على المرميين، قبل أن تشهد الدقيقة 44 تسديدة من يوسف الفوزاعي لاعب العدالة، الذي صوب من على حدود المنطقة، لكن كان لها محمد العويس، حارس مرمى الأهلي بالمرصاد.

ورد الأهلي بتسديدة من خارج المنطقة عن طريق عبدالفتاح عسيري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ذهبت ضعيفة بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، أحرز دانييل اليكسيتش هدف التقدم للأهلي.

وتابع اللاعب الصربي ركلة ركنية نفذها عسيري، ليرتقي فوق الجميع ويسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار التونسي أيمن المثلوثي، حارس مرمى العدالة، الذي اكتفى بالنظر لها وهي تعانق شباكه، ليطلق بعدها الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وبدأ الشوط الثاني بهجوم مباغت من جانب العدالة، الذي كاد أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق ماستينور، الذي أطلق قذيفة من خارج المنطقة، غير أن محمد العويس، حارس مرمى الأهلي أمسك الكرة على مرتين.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى أهدر يوسف الفوزاعي فرصة أخرى للعدالة، حينما سدد من على حدود المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

وكثف العدالة من هجماته مما دفع لاعبو الأهلي للتراجع إلى الدفاع، غير أن هجمات الفريق الصاعد حديثا لدوري المحترفين افتقدت للفعالية المطلوبة.

وأجرى العدالة تبديله الأول في الدقيقة 55 بنزول أليو سيسي بدلا من عبدالله الهميان.

واستشعر لاعبو الأهلي بالحرج، مما دفعهم للعودة إلى الهجوم من جديد، ومرر دجانيني تفاريس كرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى في الدقيقة 60 إلى أليكسيتش، الذي تباطأ في التسديد، ليبعد دفاع العدالة الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

ودفع الأهلي بتبديله الأول في الدقيقة 62 بنزول نجمه السوري عمر السومه بدلا سلمان المؤشر.

وأضاع عبدالفتاح عسيري فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 64، عندما انطلق بالكرة حتى وصل إلى منطقة الجزاء، لكنه سدد تصويبة غير متقنة مرت بعيدة عن المرمى.

وواصل فوزاعي تحركاته المزعجة لدفاع العدالة، حيث سدد من داخل المنطقة في الدقيقة 66، لكن العويس أمسك الكرة على مرتين، ليرد الأهلي بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة عن طريق السومه في الدقيقة 71 أمسكها المثلوثي بسهولة.

وأهدر مانيستور فرصة محققة للتعادل في الدقيقة 72، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس، دون مضايقة من أحد، لكن الكرة ابتعدت عن القائم الأيمن مباشرة.

ووقف العويس حائلا دون تلقي فريقه هدف التعادل، بعدما تصدى لقذيفة من داخل المنطقة عن طريق الجابوني ميدوين بيتيجي في الدقيقة 73.

وعاد بيتيجي للتسديد من جديد في الدقيقة 74 مرت فوق العارضة، فيما دفع العدالة بتبديله الثاني في الدقيقة 79 بنزول أحمد علي السلطان بدلا من نادر المولد.

وأرسل عبدالفتاح عسيري تمريرة عرضية زاحفة من الجهة اليسرى في الدقيقة 81، لكن المثلوثي أبعد الكرة في الوقت المناسب، قبل أن يهدر دجانيني فرصة للأهلي في الدقيقة التالية، حينما تابع كرة مرتدة بطريقة خاطئة من دفاع العدالة، ليسدد من على حدود المنطقة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

ودفع الأهلي بتبديله الثاني في الدقيقة 83 بنزول عبدالرحمن غريب بدلا من عبدالفتاح عسيري، ليرد العدالة بتبديله الثالث بنزول حسين العيسى بدلا من أحمد عيسى الناظري.

وجاءت الدقيقة 88 لتشهد هدف التعادل للعدالة عن طريق أليو سيسي، الذي تابع تمريرة عرضية من جهة اليسار عن طريق حسين العيسى الذي راوغ سعيد المولد بمهارة فائقة، ليسدد اللاعب السنغالي في حراسة مدافعي الأهلي، من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين العويس داخل الشباك.

وشدد الأهلي من هجماته خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع بحثا عن هدف الفوز، وسدد إرفين زوكانوفيتش من خارج المنطقة، في الدقيقة الخامسة لكن الكرة ارتدت من المثلوثي لتصل إلى ألفيس ساريتش، الذي أطاح بالكرة بعيدة تماما عن المرمى، وينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1 / 1.