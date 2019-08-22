التحالف العربي: إسقاط طائرتين مسيرتين حوثيتين أطلقتا باتجاه خميس مشيط

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التحالف يتخذ "كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراضه وإسقاطه طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإنقلابية من محافظة عمران باتجاه السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن "جميع محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

وشدد على أن التحالف يتخذ "كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وبين أن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي".

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.