حملات أمنية ومرورية وتموينية بعدة محافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بعدة محافظات اليوم الخميس، حملات أمنية ومرورية وتموينية و تنفيذ قرارات إزاله، فضلًا عن ضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

ففي كفر الشيخ، قال المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه: "إنه تم إزالة التعديات على مساحة 350 مترًا بشرق مدينة كفر الشيخ"، مؤكداً أن الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وفي بني سويف، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 300 حالة إشغال متنوعة، وتحرير 15 محضر إشغال، وإزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة قيراطين ناحية قرية (صفط) التابعة للوحدة المحلية بمدينة (ميدوم).

وفي المنيا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 77 قضية تموينية متنوعة، و20 قطعة سلاح بدون ترخيص و6 قضايا مخدرات، كما تم تنفيذ 1900 حكم قضائي متنوع، وتحرير 3969 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى إزالة 582 حالة إشغال طريق متنوعة.

وفي الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمسطح 4 قراريط و18 سهمًا، وحالتي تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمسطح 184 مترًا مربعًا بقرية (الأقالتة).