الخارجية السورية: تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة لما سيجري في إدلب

حملت الخارجية السورية، اليوم الخميس، تركيا مسؤولية ما سيجري في إدلب ، متهمة إياها بعدم الالتزام بأي من اتفاقات سوتشي بشأن "خفض التصعيد" هناك.

وقال مساعد وزير الخارجية السوري أيمن سوسان - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن المعبر الذي افتتحته سوريا في "صوران" جاء انطلاقا من حرص الدولة السورية على حياة مواطنيها وللتخفيف من معاناتهم جراء تواجد الإرهابيين في تلك المنطقة.

وأضاف سوسان، أن من يقوم بإعاقة الخروج الآمن بأي شكل من الأشكال، سواء من المجموعات الإرهابية أو من يقف وراءهم وتحديدا النظام التركي، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المدنيين.

وأوضح أن أي وجود أجنبي على الأرض السورية دون موافقة الدولة هو وجود غير مشروع ، مؤكدا أن الجيش السوري ماض بتحرير كل شبر من الأراضي السورية من الإرهاب.

وكان مصدر رسمي بالخارجية السورية أفاد، في وقت سابق، باجتياز آليات تركية الحدود باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب دعما لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، مشددا على أن هذه الخطوة تؤكد الدعم التركي اللامحدود للجماعات الإرهابية.