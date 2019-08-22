الكويت تتبرع بـ1240 نسخة من الموسوعة الإملائية لأطفال سوريا الدارسين في الأردن



أعلن مدير مركز الإبداع اللغوي الكويتي مؤلف "الموسوعة الإملائية للصغار" حمزة الخياط، التبرع بـ1240 نسخة من الموسوعة للأطفال السوريين الدارسين في الأردن؛ وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وقال الخياط – في تصريح صحفي اليوم الخميس، عقب تسليم الموسوعة الإملائية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي - إن الأطفال السوريين بحاجة إلى تعلم اللغة العربية وقواعدها، مشيدا بجهود الجمعية في متابعة الأطفال في كل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأوضح أن الموسوعة الإملائية للصغار، هي مادة تعليمية ونشاط كتابي ترفيهي، يحفز على التعلم النشيط، ويضفي على المتعلم أجواء من التسلية والمتعة الذهنية، إضافة إلى تنمية ثقة المتعلم بنفسه، وجعله أكثر قابلية للتعلم والإبداع بطرق مختلفة عن الكتب الإملائية الأخرى في الوطن العربي.

وأعرب الخياط عن شكره لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، على مبادرته وتبرعه بطباعة 20 ألف نسخة من الموسوعة الإملائية للصغار، وتوزيعها بالمجان على طلبة الكويت وخارجها.