الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على موقع للجيش السعودي جنوبي المملكة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، مساء الأربعاء، اطلاق صاروخ بالستي على موقع للجيش السعودي، جنوبي المملكة.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، إن :" القوة الصاروخية اطلقت صاروخا بالسيتيا متوسط المدى على غرفة العمليات المشتركة فى صامطة بجازان".

وأوضح سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى بينهم قيادات.

وأشار سريع إلى أن هذه الضربة "تأتي بعد عملية استخباراتية دقيقة، وغرفة العمليات المستهدفة كانت تدار منها العمليات العسكرية باتجاه الحدود".

ولم يصدر الجيش السعودي أي تأكيد أو نفي حول هذه العملية حتى الان.

سبق وأن أعلن الحوثيون استهداف العديد من المواقع العسكرية للجيش السعودي في المناطق القريبة من الحدود اليمنية، إلا أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أعلن عن التصدي لبعض هذه الصواريخ.