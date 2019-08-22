 دراسة: الشركات اليابانية التي تسمح للموظفين باصطحاب حيواناتهم تحقق أرباحا كبيرة - بوابة الشروق
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دراسة: الشركات اليابانية التي تسمح للموظفين باصطحاب حيواناتهم تحقق أرباحا كبيرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
طوكيو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:30 ص | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:30 ص

كشفت دراسة حديثة أن الشركات اليابانية، التي تسمح لموظفيها باصطحاب حيواناتهم الأليفة لمقر عملهم جذبت الانتباه وحققت أرباحا كبيرة.

وعلى الرغم من وجود عدد غير كبير من الشركات اليابانية التي تسمح بهذا الأمر، فإنه بدا يحظى باهتمام المزيد من الأشخاص وخاصة من بين الأجيال الشابة.

وأضافت الدراسة أن إحدى الشركات الكبرى تقوم بوضع بند حب القطط الأليفة من بين الشروط لاختيار الموظفين الجدد المؤهلين.

وأشارت الشركة إلى أن وجود الحيوانات الأليفة في مكان العمل يقلل من التوتر ويرفع من درجة تركيز العاملين أثناء العمل.

وأشارت إحدى الشركات إلى أنها تبنت هذا الاتجاه منذ إنشائها في عام 2000 وثبت نجاحه، حيث تسمح الإدارة لأصحاب القطط الأليفة بإطعامها مرتين يوميا بجانب فترة واحدة لتدليلها أو اصطحابها لقضاء حاجتها أثناء يوم العمل.

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