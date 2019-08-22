ألمانيا توفر مأوى لـ158 لاجئا سوريا قادمين من لبنان

للمرة الأولى في هذا العام وفي إطار برنامج أوروبي لإيواء لاجئين من مناطق الحروب والأزمات المسلحة، استقبلت برلين 158 لاجئا سوريا قادمين من لبنان، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية يوم الأربعاء (21 أغسطس 2019) عن إيواء 158 لاجئا سوريا قادمين من لبنان. وأوضحت الوزارة أن هؤلاء اللاجئين وصلوا أمس الثلاثاء وجرى توزيعهم على الولايات الألمانية.

يذكر أن هذه هي أول رحلة جوية تتجه إلى ألمانيا في إطار برنامج إيواء اللاجئين التابع للاتحاد الأوروبي للعام الحالي. وصرح متحدث باسم الوزارة بأن من المنتظر أن يتبع هذه الرحلة رحلات أخرى من مصر والأردن وإثيوبيا ولبنان.

ويعد هذا البرنامج واحدا من برامج عديدة تؤوي ألمانيا في إطارها أشخاصا قادمين من مناطق صراعات ويحتاجون إلى الحماية، وتغني هذه البرامج هؤلاء الأشخاص عن القيام بأنفسهم بالرحلة الصعبة إلى أوروبا عبر سلوك طرق محفوفة بالمخاطر.

يذكر أن ألمانيا أعلنت في عامي 2018 و2019 عن استعدادها لتوفير نحو 10.200 مكان إيواء لنازحين من مناطق الصراعات في إطار برنامج أوروبي، يشكل ردا أوروبيا على الهجرة السرية ومحاولة لتنظيم هجرة أشخاص في دول ثالثة بحاجة ماسة إلى الحماية. ويمكن للبرنامج أن يوفر أماكن إيواء في دول الاتحاد الأوروبي لحوالي 50.000 مهاجر ونازح ولاجئ من دول أفريقيا ودول الشرق الأوسط .

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية في برلين أن ألمانيا استقبلت أيضا نحو 4000 لاجئ بموجب الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث يدخل هذا الرقم في إطار البرنامج الأوروبي لتوفير مأوى لحوالي 10.200 شخص. ويضاف إلى كل ذلك أن المانيا استقبلت هذا العام نحو 300 مهاجر كانوا عالقين في ليبيا تم ترحيلهم إلى النيجر، حيث تم ترحيلهم من هناك إلى ألمانيا.