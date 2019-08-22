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سالفيني يعرب عن استعداده لتجديد التحالف مع حركة خمس نجوم في إيطاليا

ماتيو سالفيني
ماتيو سالفيني
د ب أ
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 7:12 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 7:12 م

أعرب زعيم التيار اليميني المتطرف بإيطاليا ماتيو سالفيني عن استعداده لدراسة تجديد التحالف مع حركة خمس نجوم، رغم إنتهاء التحالف بحدوث أزمة حكومية.

وقال سالفيني: "أنا رجل عملي ولا أكن ضغائن" وذلك بعدما قاد حزب الرابطة في محادثات خلف أبواب مغلقة مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وأضاف سالفيني أن تغيير الأفكار أمر ممكن، في حال عدم عرقلة شريكه السابق في الائتلاف الإصلاحات التي يرعاها حزب الرابطة، وأن يوافق على استئناف التعاون بشأن أهداف حكومية جديدة في إطار تعديل فريق العمل.

وأضاف أن الحل الآخر الوحيد هو انتخابات مبكرة.


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