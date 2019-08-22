أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان

وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة للدكتور عبد الله حمدوك، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في السودان، متمنيا له النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه، وخاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديمقراطية في البلاد.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، اليوم، بأن أبو الغيط أكد لحمدوك، في برقية التهنئة التي وجهها إليه بهذه المناسبة، على التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان وأهله ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم من أمنه واستقراره، ويساهم في استعادة عافيته الاقتصادية ويصب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في العبور الناجح لتحديات المرحلة القادمة.