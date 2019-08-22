الخارجية الفلسطينية: تقاعس المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على تهويد القدس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن صمت المجتمع الدولي على جريمة هدم منازل الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة، سيفقد ما يتبقى من مصداقيته في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وسيدفع الشعب الفلسطيني للبحث عن خيارات أخرى للدفاع عن نفسه".

وحملت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم - حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها الكارثية وما تتركه من معاناة وآلام للأسر الفلسطينية من الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، مشيرة إلى أنها تتابع رفع تلك الجريمة المستمرة الى الجنائية الدولية، وتطالبها بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال.

وتابعت:" تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تصعيد عملياتها وتهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين".