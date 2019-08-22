«البيئة الألمانية»: التحرك لتشكيل مجلس وزاري مصغر لحماية المناخ بطيء للغاية

اشتكت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، مما اعتبرته تباطؤا شديدا باتجاه تشكيل مجلس وزاري مصغر لحماية المناخ، قائلة: "نتحدث داخل الحكومة مع بعضنا البعض، ولكننا نتقدم حتى الآن بسرعة المليمتر".

وأشارت الوزيرة، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحها لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و"شتوتجارتر ناخريشتن"، اليوم الخميس، إلى إن الحكومة ستحتاج إلى صياغة القرارات التي ينتظر لها أن تنبثق عن الاجتماع المقرر في 20 سبتمبر المقبل، على شكل مشاريع قانون، داعية جميع الحقائب الوزارية المعنية لطرح "خطط منطقية" على الطاولة، وقالت إن ذلك كله يسير "ببطء شديد".

ورفضت شولتس ذكر أسماء زملاء لها في مجلس الوزراء ينتظر أن يشاركوا في المجلس الوزاري المصغر للبيئة، ولكنها أبرزت الدور الخاص لوزارة النقل وحقيبة الداخلية، المسؤولة عن الأبنية.

وأوضحت الوزيرة أن عمل المجلس الوزاري المصغر للبيئة لن ينحصر في وضع برامج دعم.

ومن المقرر أن تحضر وزيرة البيئة الألمانية اللقاء المقرر اليوم الخميس بين المستشارة أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في مدينة لاهاي، وهو اللقاء الذي يحضره أيضا عن الجانب الألماني وزير المالية أولاف شولتس و وزير الاقتصاد بيتر ألتماير.

ويركز هذا اللقاء بشكل خاص على قضية المناخ.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء الألماني المصغر للمناخ خلال لقائه المنتظر في سبتمبر المقبل "قرارات أساسية" لحماية المناخ، من شأنها أن تساعد ألمانيا على إحراز تقدم في الحد من الغازات الاحتباسية.

وسيشارك في المجلس عدد من الوزراء على رأسهم وزير البيئة و وزير الاقتصاد ووزير المالية ووزير المواصلات ووزير الإعمار ووزير الزراعة، إضافة للمستشارة.