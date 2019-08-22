البرهان يؤكد أهمية العلاقات بين السودان وإريتريا

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أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، أهمية العلاقات السودانية الإريترية.

واستقبل البرهان اليوم وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح، الذى يزور السودان على رأس وفد اريتري، حيث سلم رئيس مجلس السيادة رسالة خطية من الرئيس الإرتيرى اسياسي افورقي.

وقال وزير الخارجية الإريتري، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الرسالة تتعلق بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أنه قدم التهاني لرئيس مجلس السيادة على إنجاز تشكيل المجلس.

وأضاف وزير الخارجية الإريتري أن علاقات أريتريا والسودان علاقات شراكة في المجالات كافة، مؤكدا استمرار الزيارات والتواصل بين البلدين.