مدينة شرم الشيخ تستضيف ورشة رفع الوعي السياحي والفندقي لدى مديري المدارس والمعاهد الفنية

انطلقت اليوم فعاليات برنامج ورشة دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان " رفع الوعي السياحي والفندقي لدى مديري المدارس والمعاهد الفنية برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التي من المقرر أن تستمر خلال الفترة 22 أغسطس وحتى 24 أغسطس الجاري .

وشهد فعاليات الورشة محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج TVET EGYPT و الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهبة بكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس لجنة التدريب و الدكتورة سها بهجت محمد مستشار وزير السياحة للتدريب و منال ماهر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إضافة لعدد من مديري المدارس الفندقية ومديري المعاهد الفنية وممثلي وزارة التربية والتعليم وممثلي وزارة التعليم العالي وممثلي وزارة السياحة وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثلي برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني .

وتقدم الورشة نظرة عامة عن أهداف وغايات التدريب المهني القائم على الكفاءة لقطاع السياحة كجزء من مشروع التعليم والتدريب المهني والتقني كما يهدف لمناقشة كيفية تعزيز التعاون بين مدارس السياحة والصناعة وزيادة فهم احتياجات رأس المال البشري للضيافة الخاصة من خلال تبادل المعرفة .

وتطرق البرنامج لأوجه رفع مستوى الوعي لدى مديري المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي عن طريق إثراء معرفتهم ببرنامج التدريب المهني الجديد القائم على الكفاءة كما تطرق لكيفية توفير منصة لصناع سياسات التعليم ولتدريب المهني والتقني مع التركيز على تطوير المناهج لتبادل وجهات النظر وتبادل الخبرات والتشاور بشأن أفضل الممارسات لتعزيز السياحة والضيافة في مصر .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في كلمته أن هذه الورشة تعطي رسالة مهمة بأهمية الربط الدائم للتدريب العملي خاصة بالمحافظات السياحية ومؤكدا أهمية نقل الخبرات وزيادة التواصل ومنوها بأهمية أن نعلم طالب السياحة أنه سفيرا لبلده وأن مهاراته في القدرة المهنية وإتقان العمل هي صورة حقيقية لوطنه وكذلك مهارات التواصل الإيجابي .

وأشار إلي دعم محافظ جنوب سيناء للتعليم الفني بجنوب سيناء بمصنع داخل مدرسة للألواح الشمسية وآخر بمدينة أبوزنيمة لصناعة لمبات الليد إضافة لصناعات فندقية أخرى تنافس غيرها في منتجاتها كالفرن الدوار الذي يغطي احتياجات مدينة الطور .

كما أشاد وكيل الوزارة بالتعاون المثمر بين التعليم وبعض المنشأت الفندقية بمدينة دهب والتي توفر فرصة التدريب العملي للطلاب بها وفي ختام كمته وجه وكيل الوزارة تمنيات السيد الوزير المحافظ للحضور بطيب الإقامة بمدينة السلام وزيارة المعالم السياحية بها والتمتع بطبيعتها الخلابة والجميلة .