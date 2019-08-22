يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية ليترشح لمنصب «رئيس تونس»

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بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
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أفادت قناة الحرة فى نبأ عاجل بتفويض رئيس الحكومة التونسية والمرشح لانتخابات الرئاسة يوسف الشاهد صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية لحين نهاية الحملة الانتخابية.
وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها