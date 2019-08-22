 يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية ليترشح لمنصب «رئيس تونس» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يوسف الشاهد يفوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية ليترشح لمنصب «رئيس تونس»


نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 8:56 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 8:56 م


أفادت قناة الحرة فى نبأ عاجل بتفويض رئيس الحكومة التونسية والمرشح لانتخابات الرئاسة يوسف الشاهد صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية لحين نهاية الحملة الانتخابية.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها


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