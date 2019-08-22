جونسون: ليس هناك حاجة للفقرة المتعلقة بشبكة الأمان الخاصة بإيرلندا في اتفاق الخروج

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن الفقرات المتعلقة بإبقاء الحدود الايرلندية مفتوحة في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير ضرورية، ويمكن الاستغناء عنها وتبنى إجراءات فنية مختلفة بدلا منها.

وأضاف جونسون قبل غداء عمل في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المباحثات التي أجراها أمس الأربعاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل" شجعته بصورة كبيرة" حيث أنها قالت إنه يمكن التوصل لحل خلال الـ30 يوما المقبلة.

وأوضح جونسون أنه يمكن الاستعاضة عن شبكة الأمان بإجراءات فنية مثل فقرات موثوق بها تتعلق بالتجار وإجراءات تحقق إلكترونية.

وقال: "لن تقوم المملكة المتحدة تحت أي ظروف بوضع قيود على الحدود، ونحن لا نعتقد أنه من الضروري من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي القيام بذلك لحماية سلامة السوق الموحدة".