السلطة الفلسطينية تعلن صرف راتب كامل لموظفيها لأول مرة منذ فبراير الماضي

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس أنه سيتم صرف راتب كامل للموظفين الحكوميين لأول مرة منذ فبراير الماضي.

وذكر اشتية خلال مؤتمر محلي في رام الله أنه سيتم دفع 60% من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافة إلى 50% استكمالا للشهر الأول الذي بدأت فيه الأزمة المالية.

وأوضح أن ذلك يأتي عقب التوصل لتفاهمات مع إسرائيل حول ضريبة المحروقات "ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الازمة الناتجة عن استمرار احتجاز إسرائيل لأموالنا (عائدات الضرائب) ما زالت قائمة".

ومن جهته، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه عبر تويتر إن الاتفاق الخاص بالضرائب مع إسرائيل سيمكن الوزارة من استيراد البترول منها بدون ضرائب بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية حولت اليوم مبلغ ملياري شيكل إسرائيلي إلى خزينة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق الإعفاء من الضرائب المعلن.

وتصرف السلطة منذ سبعة أشهر 60% من قيمة رواتب موظفيها الحكوميين بعد رفضها استلام أموال عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها نيابة عنها بسبب القرار الإسرائيلي اقتطاع ما يتم صرفه من رواتب لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين من تلك الأموال.