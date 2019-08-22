دراسة: ظروف الحياة في المناطق ألمانية غير متساوية

أظهرت دراسة حديثة أن ألمانيا بعيدة عن المساواة في ظروف الحياة في مناطقها المختلفة.

وقال راينر كلينجهولتس، مدير معهد برلين للسكان والتنمية، وهو المعهد الذي صدرت عنه الدراسة، إن مدى مشاركة المواطنين في الرخاء الاجتماعي يتوقف بشكل كبير على المنطقة التي يعيشون فيها.

وأوضح كلينجهولتس أن فرص سكان ولايتي بادن فورتمبرج وسكان أجزاء من ولاية بافاريا وسكان مناطق جنوب ولاية هيسن هم الأكثر تمتعا بهذه المشاركة.

كما أوضح كلينجهولتس أن سكان الكثير من مناطق شرق ألمانيا لا يستفيدون كثيرا من خدمات الدولة، وذلك على الرغم من مرور 30 عاما على سقوط سور برلين إيذانا بعودة الشطر الشرقي من برلين للشطر الغربي الأكثر رخاء.

ولكن سكان شرق ألمانيا أصبحوا يشاطرون هذا المصير الكثير من مواطنيهم في ولايات الغربية، مثل سكان الكثير من مدن منطقة الرور و أجزاء من ولاية راينلند بفالتس و ولاية زارلاند و ولاية سكسونيا و ولاية شليسفيج هولشتاين.

اعتمد الباحثون في قياس مدى رخاء المناطق الألمانية، "أطلس المشاركة في الحياة في ألمانيا" ، على مقاييس إحصائية مثل نسبة من يتلقون مساعدات اجتماعية و مقدار الدخل والقوة الضريبية على مستوى المحليات وتوفر الإنترنت السريع ونسبة من يقطعون تعليمهم المدرسي، والبنية التحتية بما ذلك المدارس، والأطباء والمواصلات الداخلية.

خلص الباحثون إلى تصنيف سكان ألمانيا وفقا لما يحظون به من فرص تقاسم الرخاء إلى ثلاث مجموعات في المدن وثلاث مجموعات في الريف، تتراوح بين الغنية والمهمشة.