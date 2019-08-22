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الإعلام الأسباني يتوقع خضوع الملك السابق خوان كارلوس لعملية في القلب قريبا

د ب أ
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 9:25 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 9:26 م

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه من المقرر أن يخضع ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، لعملية جراحية في القلب، بعد غد السبت.

وأفادت تقارير بأنه قد تقرر إجراء العملية في مستشفى بمدريد، بعد أن أجرى الملك السابق فحوصات روتينية في يونيو الماضي.

وليس من الواضح تحديدا ما يعاني منه الملك السابق البالغ من العمر 81 عاما.

وكان قد أجرى العديد من العمليات الجراحية خلال العقد الماضي، من بينها تركيب ركبة صناعية، بالاضافة إلى علاج فخذه الأيسر وعموده الفقري.

وظل خوان كارلوس ملكا لإسبانيا لما يقرب من أربعة عقود، خلال الفترة بين عامي 1975 و2014. وحتى بعد تسليم العرش لابنه، استمر في حمل لقب "ري" (أي /ملك/) في إسبانيا.


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