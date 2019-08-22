تركيا تعتقل 26 محاميا تظاهروا ضد اعتقال 3 رؤساء بلديات منتخبين

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، 26 محاميا خرجوا في مظاهرة بمدينة إزمير احتجاجا على إقالة رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، ذات الأغلبية الكردية.

من جانبها، علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، على قرار حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإقالة رؤساء بلدية منتخبين، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأول، وقالت إن قرار حكومة أردوغان ينتهك بشكل صارخ حقوق الناخبين ويعيق الديمقراطية المحلية، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وكان محتجون احتشدوا للتظاهر قرب مبنى البلدية في ديار بكر، الذي طوقته السلطات بحواجز معدنية بعدما حل مسؤول حكومي، الاثنين الماضي، محل رئيس البلدية المنتخب، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع أمس الأول، لتفريق متظاهرين في جنوب شرق تركيا يحتجون على الإطاحة بـ3 رؤساء بلديات أكراد، جرى انتخابهم قبل 5 أشهر.

والاثنين الماضي أعلنت وزارة الداخلية التركية إقالة رؤساء بلدية ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد بسبب تحقيقات تتعلق بالإرهاب.

وأضافت الوزارة أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية، ونشر دعاية لجماعة إرهابية.

وندد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد الذي ينتمي إليه رؤساء البلديات بقرار حكومة أردوغان.

وكان رؤساء البلديات الثلاث قد فازوا في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي بالأغلبية.