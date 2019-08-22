إيطاليا تقيل ألمانية من رئاسة أحد أشهر متاحفها

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خسر متحف "جاليريا ديل أكاديميا" وهو أحد أشهر متاحف فلورنسا، مديرته الألمانية سيسله هولبرج.

وفي حوار مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية اليوم الخميس، اشتكت المؤرخة الألمانية من كونها "عزلت" بشكل غير رسمي نتيجة "لإصلاح مضاد" من جانب الحكومة الشعبوية المنتهية ولايتها.

وقالت: "عشية الجمعة التاسع من أغسطس، علمت من رسالة عبر البريد الإلكتروني من جانب وزارة (الثقافة) أنني سوف أكون عاطلة بدءا من 22 أغسطس. أقلت".

وأضافت: "لم يعطني أحد تفسيرات بشأن هذا التصرف غير المعتاد في دولة ديمقراطية"، قائلة إنها كانت قد توقعت البقاء حتى نهاية عقدها في نوفمبر.

وكانت هولبرج بين العديد من الخبراء الذين تم تعيينهم في 2015 لإدارة مؤسسات ثقافية عامة بارزة عقب إصلاح من جانب حكومة سابقة تنتمي لتيار يسار الوسط.

وفتح الإصلاح أمام الأجانب إمكانية إدارة متاحف إيطالية وهو ما وفر قدر أكبر من الاستقلال الإداري والمالي في محاولة لتحديث حوكمتها.

وعارضت الحكومة التي تولت مقاليد الحكم العام الماضي –والتي انهارت الأسبوع الجاري- الإصلاح وعمل وزير الثقافة المنتهية ولايته ألبرتو بونيسولي على تغيير جوانب عدة منه.