 ماكرون: ممكن التوصل لحل لخروج بريطانيا من الاتحاد باتفاق في حال «النية الحسنة» - بوابة الشروق
الخميس 22 أغسطس 2019 3:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ماكرون: ممكن التوصل لحل لخروج بريطانيا من الاتحاد باتفاق في حال «النية الحسنة»

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
باريس - د ب ا:
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 3:30 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 3:30 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل بدء المباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التوصل لحل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق خلال 30 يوما يعد أمرا ممكنا "إذا توافرت النية الحسنة لدى الجانبين".

وأضاف: "ولكن يجب احترام التوازنات الجوهرية" التي تم وضعها في اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الكتلة الأوروبية.

وأوضح أن العناصر الأساسية للاتفاق مثل شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا ليست مجرد قيود فنية، ولكن "ضمانات لازمة للحفاظ على الاستقرار في إيرلندا وتكامل السوق الموحدة".

وأشار ماكرون إلى أن المفاوضين البريطانيين والمفاوضين الأوروبيين بقيادة ميشال بارنييه سيعملون على "محاولة وإيجاد ما يمكن اعتباره عناصر قيود بدون تغيير التوازنات الجوهرية باتفاق الخروج".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك