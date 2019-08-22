سلوفينيا تمدد سياجها الحدودي مع كرواتيا

شرعت حكومة سلوفينيا في إنشاء سور إضافي بطول 40 كيلومترا على الحدود الجنوبية مع كرواتيا، بهدف إبعاد المهاجرين عن الجمهورية الصغيرة الواقعة في جبال الألب.

وقال مسؤولو الحدود السلوفينية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، "إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي شهد فيه يوليو وصول أكبر عدد من المهاجرين خلال شهر بعد سنوات من ذروة موجة الهجرة التي شهدتها البلاد قبل بضع سنوات، عندما حاول آلاف الهاربين من الحروب والفقر في بلدانهم الأصلية عبور الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وكانت الشرطة السلوفينية قد أعلنت، في يوليو الماضي، اكتشاف 1740 مهاجرا، فيما جرى تسجيل 7415 مهاجرا في الأشهر السبعة الأولى من 2019، معظمهم من المهاجرين من باكستان والجزائر وأفغانستان.

وأقامت سلوفينيا بالفعل سياجا بطول 180 كيلومترا من الأسلاك الشائكة معظمه مع كرواتيا عام 2016، بتكلفة 19 مليون يورو.