شارك طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، في تجميل مباني ومنشات الكلية استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وقال الدكتور طارق رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، إن أعمال الصيانة والتجهيزات تتضمن تجديد القاعات والمدرجات وتوفير أحدث الوسائل التعليمية، مضيفا أن كلية التربية الرياضية أقامت معسكر لطلابها لإنجاز هذه المهمة والتجهيز الجيد حتى تظهر الكلية فى أبهى صورة لها مع بدء العام الدراسى الجديد.

من جانبه أكد الدكتور ماجد العزازى، عميد كلية التربية الرياضية، أن المعسكر ضم ٧٠ طالبا وطالبة من المراحل المختلفة للكلية، ويتضمن أعمال الطلاء لأعمدة الإنارة والسوارى ومدرجات ملعب كرة القدم.

وأضاف العزازى أن المعسكر تضمن أيضا أعمال تشجير وقص الأشجار ورفع المخلفات والقمامة بهدف توفير أماكن ملائمة لطلاب الكلية الجدد والقدامى، موضحا أن رئيس الجامعة قرر في جولته الأخيرة بالكلية تحديث صالة الألعاب الرياضية وتزويدها بالعديد من الأجهزة الرياضية الحديثة وتجديد ملعب كرة القدم من النجيلة الأرضية والتراك والمدرجات وغرف خلع الملابس.