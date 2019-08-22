ضبط رجلين في السويد على خلفية تفجير مبنى الضرائب بالدنمارك

أعلنت السلطات السويدية، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال رجلين على خلفية تفجير في مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن هذا الشهر.

وأدى الحادث الذي وقع في 6 أغسطس الجاري إلى تهشيم النوافذ وإلحاق أضرار بواجهة المبنى، وأصيب شخص واحد من المارة بجروح طفيفة بسبب الحطام، لكن الشخصين اللذين كانا داخل المبنى في ذلك الوقت لم يصابا بأذى .

وذكرت هيئة الادعاء السويدية والشرطة أنه تم القبض على الرجلين السويديين يبلغان من العمر 22 و27 عاما، أمس الأربعاء، في مدينة مالمو جنوبي البلاد.

وقالت متحدثة باسم هيئة الادعاء إنه يتعين على المدعي العام أن يقرر بحلول ظهر يوم السبت على أكثر تقدير ما إذا كان سيطلب احتجاز الشخصين على ذمة المحاكمة.

وتعني الاعتقالات الأخيرة أنه تم الاشتباه في أربعة مواطنين سويديين على خلفية الانفجار.

وفي الأسبوع الماضي، قضت المحكمة الجزئية في مالمو بأنه يمكن تسليم رجل يبلغ من العمر 22 عاما إلى الدنمارك، ليواجه جلسة استماع حول حبسه على ذمة المحاكمة هناك.

ولم يدخل حكم محكمة مالمو حيز التنفيذ، ولا يزال بإمكان الرجل الاستئناف.

كما صدرت مذكرة توقيف في وقت سابق بحق مشتبه به رابع، ما زال طليقا.