حماس تندد بقرار باراجواي تصنيفها منظمة إرهابية

نددت حركة حماس، اليوم الخميس، بقرار باراجواي تصنيفها منظمة إرهابية، معتبرة أنه منحاز لإسرائيل.

وقالت الحركة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "مثل هذه القرارات تخالف القوانين الدولية التي كفلت للشعوب الحق بمقاومة الاحتلال والعدوان بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح والذي أكدته الأمم المتحدة".

وأضافت أنها كذلك "لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بل وتضر بالعلاقات الطيبة بين شعبي فلسطين وباراجواي".

واعتبرت حماس أن قرار باراجواي ضدها "يعزز الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني، ويمده بالغطاء اللازم للاستمرار في جرائمه والفلتان من العقاب المطلوب".

وأكدت حماس أنها "حركة مقاومة فلسطينية تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها، ولا تعادي أحدا من الشعوب، وصراعها هو مع الاحتلال الإسرائيلي فقط"، مطالبة باراجواي بـ"التراجع عن قرارها ودعم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حريته واستقلاله".

وأعلنت باراجواي إدراج حركة حماس وحزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب في خطوة رحبت فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية.