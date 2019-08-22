القوات العراقية: تدمير 4 أوكار لتنظيم داعش في كركوك

دمرت القوات الأمنية العراقية، 4 أوكار إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية "نينا" اليوم الخميس - : "إن دورية استخبارية ضبطت 4 أوكار لتنظيم داعش بمحافظة كركوك، من خلال المتابعات المستمرة لأوكار التنظيم".

وأضاف "معن": "أنه عٌثر بداخل الأوكار ملابس عسكرية، و3 صواريخ قاذفة ضد الدروع وقذيفتا هاون، فضلًا عن أوراق مدون فيها صرف مبالغ مالية لعناصر داعش"، مشيرًا إلى رفع المواد وهدم الأوكار دون حادث يٌذكر.