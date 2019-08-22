البرتغالي ريكاردو يدعم كأس العالم للأيتام

حرص الدولي البرتغالي السابق ريكاردو بيريرا على دعم فكرة كأس العالم للأيتام التي تنظمها مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثاني من خلال رسالة عبر الفيديو يؤكد فيها على إعجابه بالفكرة التي تخدم المجتمع الذى يعيش فيه هؤلاء الأطفال.

وقال ريكاردو أن فكرة ساتوك بإقامة بطولة رياضية للأطفال الأيتام تحتاج لتضافر الجميع من أجل مستقبل هؤلاء الأطفال الذين سيكونوا ايجابيين في مجتمعهم ليس في الجانب الرياضي فحسب ولكن في كافة المجالات بعد تقويم سلوكهم بممارسة الرياضة.

ريكادو بات أحد سفراء ساتوك فى كاس العالم للايتام مؤكدا دعمه الكامل لهذه الفكرة ويتمنى استجابة جميع نجوم الرياضة فى تضافر جهودهم لنشر الفكرة وتدعيمها.

وكانت مؤسسة ساتوك قد نظمت دورى ساتوك لكرة القدم في النادى الأهلي عقب البروتوكول الذي تم توقيعه بين شيخة آل ثاني رئيس اللجنة العليا لكأس ساتوك العالمي وصاحبة فكرة كاس العالم للايتام مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي للتعاون بين الطرفين بما يحقق فوائد للاطفال الايتام وعددهم 200 طفل والذين شاركو في هذه النسخة بحضور النجوم العامليين نونو جوميز ومانيش نجوم البرتغال الذين تواجدو للمشاركة فى هذه المناسبة بالنادى الاهلى ولهم علاقة طيبة مع المؤسسة والذى اشادوا بجهد وعمل مبذول من أجل اكتشاف مواهب الأطفال.