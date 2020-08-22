رئيس الوطنية للانتخابات يشارك في مقابلات البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

شارك المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، في مقابلات الدفعة الثالثة من برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والمقرر لها أن تستمر لمدة ٥ أيام، حتى ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠ بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاءت مشاركة لاشين، ضمن مجموعة من الوزراء والمحافظين والخبراء بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والهيئات وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

وصرح بأن المقابلات اتسمت بالموضوعية ودارت معظم الأسئلة حول تقييم شخصية المتقدمين الذين تمتعوا بقدرٍ عالٍ من العلم والمعرفة.

وأوضح أهمية حرص الشباب على الاجتهاد والمثابرة من أجل الوصول للمناصب القيادية مع البحث دائمًا عن المعرفة، مضيفًا أن الوصول لتلك المناصب ليس بالأمر السهل.

ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى بناء كوادر ذوي كفاءة عالية، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسيات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.

وشهدت الدفعة الأولى من البرنامج تخرج ١٩٠ متدربا في يناير ٢٠١٨، وتضم حاليًا الدفعة الثانية من البرنامج ٧٩ متدربًا.